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Вчені виявили в Атлантичному океані сім дитинчат китів рідкісного виду

Вчені виявили в Атлантичному океані сім дитинчат китів рідкісного виду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Американські фахівці протягом цієї зими помітили в Атлантичному океані біля узбережжя штатів Флорида і Джорджія сім дитинчат рідкісного виду китів, що знаходиться під загрозою вимирання, це дає надію на відновлення популяції. Про це повідомила в неділю місцева газета Daytona Beach News Journal, передає УНН.

Як зазначає видання, мова йде про північного гладкого кита, популяція якого, за оцінками вчених, в умовах дикої природи налічує лише близько 400 особин даного виду.

Вони поширені здебільшого в північній частині Атлантичного океану. Даний вид китів входить в найбільш рідкісні види. Дорослі особини досягають в середньому 15 м в довжину, маса їх тіла, як правило, становить від 40 до 70 т.

Спостереження проводили співробітники Національного управління США з дослідження океанів і атмосфери. Останній на сьогодні, та сьоме за зиму, дитинча було помічено в ці вихідні недалеко від бар'єрних островів біля узбережжя Джорджії.

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Як вважають дослідники, мати дитинча - 17-річна самка, яка раніше була внесена в базу даних під номером 3270, її кличка - Піко. В останній раз, згідно з відомостями управління, у неї було дитинча у 2011 році.

Північні китові щозими мігрують з вод біля узбережжя штату Мен і канадської провінції Нова Шотландія до берегів Флориди і Джорджії. У 2018 року серед них не було помічено жодного дитинчати, що стривожило дослідників. Взимку з 2016 року на 2017 рік дитинчат було лише п'ять. Для порівняння, взимку з 2004 року на 2005 рік їх було 28, в сезон 2008-2009 років - 39.

"Я вдячний кожен раз, коли знаходять нового дитинчати", - зазначив дослідник Філіп Гамільтон з океанаріуму в Бостоні (штат Массачусетс).

Співробітниця природоохоронної комісії Флориди Кейті Джексон, в свою чергу, констатувала, що виявлення семи дитинчат обнадіює, проте цього "все ще недостатньо". За її оцінками, для збереження чисельності популяції на колишньому рівні необхідно, щоб кожен рік на світ з'являлися 16-18 особин.

"Для росту популяції потрібно ще більше дитинчат", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНН, шість пташенят рідкого птаха - чорного лелеки вилупилися у Київському зоопарку і ще двох висиджують дбайливі батьки.

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