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Ученые обнаружили еще одну потенциально пригодную для жизни планету

Ученые обнаружили еще одну потенциально пригодную для жизни планету

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Астрономы обнаружили в созвездии Девы потенциально пригодную для жизни планету Ross 128 b. Она находится на расстоянии всего в 11 световых лет от Земли, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Размер планеты, по словам исследователей, очень близок к размерам Земли. Ее масса составляет 1,35 массы Земли. Однако она расположена гораздо ближе к своей звезде, красному карлику Ross 128, чем Земля к Солнцу.

На планете Ross 128 b год длится всего 9,9 дней — за это время планета совершает полный оборот вокруг своей орбиты. Астрономы предполагают, что климат на планете достаточно умеренный, температура поверхности колеблется от — 60 до + 20 градусов по Цельсию. Это делает возможным существование океанов и, что самое главное — жизни.

Ross 128 b обнаружили исследователи из Европейской южной обсерватории (ESO) с помощью спектрографа HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) в Чили, созданного специально для поиска экзопланет.

Обнаружена планета — не ближайшая к Земле из числа экзопланет, таковой считается Proxima Centauri b в системе Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,24 световых года. Однако Ross 128 b может оказаться более подходящей для освоения, если люди когда-то попытаются отправить туда космическую экспедицию, отмечают ученые.

Как сообщал УНН, в Google Maps создали карту Солнечной системы.

 

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