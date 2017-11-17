Вчені виявили ще одну потенційно придатну для життя планету

Розмір планети, за словами дослідників, дуже близький до розмірів Землі. Її маса становить 1,35 маси Землі. Однак вона розташована набагато ближче до своєї зірки, червоного карлика Ross 128, ніж Земля до Сонця.

На планеті Ross 128 b рік триває всього 9,9 днів — за цей час планета робить повний оберт навколо своєї орбіти. Астрономи припускають, що клімат на планеті досить помірний, температура поверхні коливається від — 60 до + 20 градусів за Цельсієм. Це робить можливим існування океанів і, що найголовніше, — життя.

Ross 128 b виявили дослідники з Європейської південної обсерваторії (ESO) за допомогою спектрографа HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) в Чилі, створеного спеціально для пошуку екзопланет.

Виявлена ​​планета — не найближча до Землі з числа екзопланет, такою вважається Proxima Centauri b в системі Альфа Центавра, яка знаходиться на відстані 4,24 світлових роки. Однак Ross 128 b може виявитися більш відповідною для освоєння, якщо люди колись спробують відправити туди космічну експедицію, зазначають вчені.

Як повідомляв УНН, в Google Maps створили карту Сонячної системи.