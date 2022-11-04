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Ученые обнаружили черную дыру на расстоянии 1600 световых лет: она ближайшая к Земле

Ученые обнаружили черную дыру на расстоянии 1600 световых лет: она ближайшая к Земле

Киев • УНН

 • 394075 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Ученые обнаружили черную дыру на расстоянии 1600 световых лет от Земли. На данный момент это ближайший к нашей планете космический объект такого рода из всех обнаруженных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Астрономы с помощью телескопа Gemini North на Гавайях, обнаружили ближайшую к Земле черную дыру, которую исследователи назвали Gaia BH1. Эта дремлющая черная дыра весит примерно в 10 раз больше массы Солнца и расположена примерно в 1600 световых годах от нас в созвездии Змееносца, что делает ее в три раза ближе к Земле, чем предыдущий рекордсмен, рентгеновская двойная система (класс двойных звёзд, ярких в рентгеновском диапазоне спектра излучения) в созвездии Единорога.

Новое открытие стало возможным благодаря тщательным наблюдениям за движением компаньона черной дыры, солнцеподобной звезды, которая вращается вокруг черной дыры примерно на том же расстоянии, что и Земля вокруг Солнца.

«Возьмите Солнечную систему, поместите черную дыру туда, где находится Солнце, и Солнце, где Земля, и вы получите эту систему», — объяснил Карим Эль-Бадри, астрофизик из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов и Института астрономии Макса Планка.

Это первое однозначное обнаружение солнцеподобной звезды на широкой орбите вокруг черной дыры звездной массы в нашей галактике.

Команда первоначально идентифицировала систему как потенциально содержащую черную дыру, проанализировав данные космического корабля Gaia Европейского космического агентства. Gaia запечатлела мельчайшие неровности в движении звезды, вызванные гравитацией невидимого массивного объекта. Чтобы изучить систему более подробно, Эль-Бадри и его команда обратились к прибору Gemini Multi-Object Spectrograph на Gemini North, который измерил скорость звезды-компаньона, когда она вращалась вокруг черной дыры, и обеспечил точное измерение ее орбитального периода.

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