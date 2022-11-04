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Вчені виявили чорну діру на відстані 1600 світлових років: вона найближча до Землі

Вчені виявили чорну діру на відстані 1600 світлових років: вона найближча до Землі

Київ • УНН

 • 394075 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вчені виявили чорну діру на відстані 1600 світлових років від Землі. На цей момент це найближчий до нашої планети такий космічний об'єкт з усіх виявлених. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Астрономи за допомогою телескопа Gemini North на Гаваях, виявили найближчу до Землі чорну діру, яку дослідники назвали Gaia BH1. Ця дрімаюча чорна діра важить приблизно в 10 разів більше за масу Сонця і розташована приблизно в 1600 світлових роках від нас у сузір'ї Змієносця, що робить її втричі ближчою до Землі, ніж попередній рекордсмен, рентгенівська подвійна система (клас подвійних зірок, яскравих у рентгенівському діапазоні спектра випромінювання) у сузір'ї Єдинорога.

Нове відкриття стало можливим завдяки ретельним спостереженням за рухом компаньйона чорної діри, сонцеподібної зірки, яка обертається навколо чорної діри приблизно на тій самій відстані, що й Земля навколо Сонця.

«Візьміть Сонячну систему, помістіть чорну діру туди, де розташоване Сонце, і Сонце, де Земля, і ви отримаєте цю систему»,— пояснив Карім Ель-Бадрі, астрофізик із Центру астрофізики Гарвардського і Смітсонівського інститутів та Інституту астрономії Макса Планка.

Це перше однозначне виявлення сонцеподібної зірки на широкій орбіті навколо чорної діри зоряної маси в нашій галактиці.

Команда спочатку ідентифікувала систему як таку, що потенційно містить чорну діру, проаналізувавши дані космічного корабля Gaia Європейського космічного агентства. Gaia зафіксувала найдрібніші нерівності в русі зірки, викликані гравітацією невидимого масивного об'єкта. Щоб вивчити систему детальніше, Ель-Бадрі та його команда звернулися до приладу Gemini Multi-Object Spectrograph на Gemini North, який виміряв швидкість зірки-компаньйона, коли вона оберталася навколо чорної діри, і забезпечив точне вимірювання її орбітального періоду.

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