Вчені виявили чорну діру на відстані 1600 світлових років: вона найближча до Землі

Астрономи за допомогою телескопа Gemini North на Гаваях, виявили найближчу до Землі чорну діру, яку дослідники назвали Gaia BH1. Ця дрімаюча чорна діра важить приблизно в 10 разів більше за масу Сонця і розташована приблизно в 1600 світлових роках від нас у сузір'ї Змієносця, що робить її втричі ближчою до Землі, ніж попередній рекордсмен, рентгенівська подвійна система (клас подвійних зірок, яскравих у рентгенівському діапазоні спектра випромінювання) у сузір'ї Єдинорога.

Нове відкриття стало можливим завдяки ретельним спостереженням за рухом компаньйона чорної діри, сонцеподібної зірки, яка обертається навколо чорної діри приблизно на тій самій відстані, що й Земля навколо Сонця.

«Візьміть Сонячну систему, помістіть чорну діру туди, де розташоване Сонце, і Сонце, де Земля, і ви отримаєте цю систему»,— пояснив Карім Ель-Бадрі, астрофізик із Центру астрофізики Гарвардського і Смітсонівського інститутів та Інституту астрономії Макса Планка.

Це перше однозначне виявлення сонцеподібної зірки на широкій орбіті навколо чорної діри зоряної маси в нашій галактиці.

Команда спочатку ідентифікувала систему як таку, що потенційно містить чорну діру, проаналізувавши дані космічного корабля Gaia Європейського космічного агентства. Gaia зафіксувала найдрібніші нерівності в русі зірки, викликані гравітацією невидимого масивного об'єкта. Щоб вивчити систему детальніше, Ель-Бадрі та його команда звернулися до приладу Gemini Multi-Object Spectrograph на Gemini North, який виміряв швидкість зірки-компаньйона, коли вона оберталася навколо чорної діри, і забезпечив точне вимірювання її орбітального періоду.