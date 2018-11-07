Ученые отрастили лягушкам новые конечности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ученые из Университета Тафтса, что в США, отрастили лягушкам ампутированы лапы с помощью гормонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эксперимент, опубликованный в журнале Cell Reports.
Многие земноводные, в отличие от млекопитающих, обладают способностью восстанавливать утраченные конечности. Некоторые виды африканских лягушек имеют слабые способности к регенерации - если они теряют ногу, на её месте образуется тонкий хрящевой отросток. Однако исследователям удалось добиться полноценной регенерации.
"В норме у взрослых лягушек, в лучшем случае, восстанавливается тонкий и лишенный характерных черт хрящевой вырост. Наша процедура вызвала отсутствующий в норме регенеративный ответ, который привел к появлению большей, лучше структурированной конечности. Биореактор вызвал очень сложную реакцию, которую биоинженеры пока не могут создать прямыми манипуляциями", - говорит руководитель коллектива авторов работы Майкл Левин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии предложили разрешить редактировать гены эмбрионов человека
Ампутировав конечности группе из девяти гладких шпоркових лягушек, ученые зафиксировали животных, поместив их в биореакторы со специальным гелем с содержанием прогестерона. Через сутки они отсоединили животных от устройства. Рост тканей продолжался девять месяцев, за это время возобновилась костная ткань, нервы, сосуды - не сформировалась только стопа.
Куратор эксперимента Майкл Левин считает, что технология пригодна для млекопитающих любых размеров, в том числе и для людей.
Как сообщал УНН, ученые Бристольского университета в Великобритании представили технологию изменения генов, которая поможет менять клетки крови ради успешного переливания.