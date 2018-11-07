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Вчені відростили жабам нові кінцівки

Вчені відростили жабам нові кінцівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Вчені з Університету Тафтса, що у США, відростили жабам ампутовані лапи за допомогою гормонів. Про це повідомляє УНН, із посиланням на експеримент, опублікований у журналі Cell Reports.

Багато земноводних, на відміну від ссавців, мають здатність відновлювати втрачені кінцівки. Деякі види африканських жаб мають слабкі здібності до регенерації — якщо вони втрачають ногу, на її місці утворюється тонкий хрящовий відросток. Однак дослідникам вдалося домогтися повноцінної регенерації.

“У нормі в дорослих жаб, у кращому випадку, відновлюється тонкий і позбавлений характерних рис хрящовий виріст. Наша процедура викликала відсутню в нормі регенеративну відповідь, яка призвела до появи більшої, краще структурованої кінцівки. Біореактор викликав дуже складну реакцію, яку біоінженери поки не можуть створити прямими маніпуляціями”, — каже керівник колективу авторів роботи Майкл Левін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії запропонували дозволити редагувати гени ембріонів людини

Ампутувавши кінцівки групі з дев’яти гладких шпоркових жаб, вчені зафіксували тварин, помістивши їх у біореактори зі спеціальним гелем із вмістом прогестерону. Через добу вони від’єднали тварин від пристрою. Зростання тканин тривало дев’ять місяців, за цей час відновилася кісткова тканина, нерви, судини — не сформувалася тільки стопа.

Куратор експерименту Майкл Левін, вважає, що технологія придатна для ссавців будь-яких розмірів, у тому числі й для людей.

Як повідомляв УНН, вчені Бристольського університету у Великої Британії представили технологію редагування генів, яка допоможе змінювати клітини крові заради успішного переливання.

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