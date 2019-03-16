Ученые создали первую 3D-карту магнитного поля Млечного Пути
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Австралийские ученые создали первую трехмерную карту магнитного поля небольшого участка Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal и стали доступными недавно, сообщает УНН.
Доктор Арис Тритсис из Исследовательской школы астрономии и астрофизики, который выступил руководителем проекта, заявил, что создание этой карты проложило путь к новым открытиям. “Это поможет лучше понять происхождение и эволюцию Вселенной и нашей галактики”, — объясняет Тритсис.
Магнитное поле и космическая пыль Галактики представляют из себя подобие вуали, затемняющей излучение из ранних этапов развития Вселенной, поясняют ученые. Из-за них ученые не могли испытывать различные космологические модели ее эволюции.
“Теперь у нас есть средства для измерения величины магнитного поля во всех регионах Млечного Пути. Нашим следующим шагом будет создание полной трехмерной карты магнитного поля Галактики”, — говорят ученые.
В начале марте исследователи из Европейского космического агентства сделали еще одно важное открытие, касающееся Млечного Пути — с помощью телескопов Hubble и Gaia они выяснили его массу.
Как отмечал УНН, ученые провели успешный эксперимент по снижению тревожности с помощью психоделиков.