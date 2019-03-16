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Вчені створили першу 3D-карту магнітного поля Чумацького Шляху

Київ • УНН

 • 19856 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Австралійські вчені створили першу тривимірну карту магнітного поля невеликої ділянки Чумацького Шляху. Результати дослідження опубліковані в журналі Astrophysical Journal та стали доступними нещодавно, повідомляє УНН.

Вчені створили першу 3D-карту магнітного поля Чумацького Шляху

Доктор Аріс Трітсіс з Дослідницької школи астрономії та астрофізики, який виступив керівником проекту, заявив, що створення цієї карти проклало шлях до нових відкриттів. “Це допоможе краще зрозуміти походження і еволюцію Всесвіту і нашої галактики”, — пояснює Трітсіс.

Магнітне поле і космічний пил Галактики являють собою подобу вуалі, що затемнює випромінювання з ранніх етапів розвитку Всесвіту, пояснюють вчені. Через них вчені не могли відчувати різні космологічні моделі її еволюції.

“Тепер у нас є засоби для вимірювання величини магнітного поля у всіх регіонах Чумацького Шляху. Нашим наступним кроком буде створення повної тривимірної карти магнітного поля Галактики”, — говорять учені.

На початку березня дослідники з Європейського космічного агентства зробили ще одне важливе відкриття, що стосується Чумацького Шляху — за допомогою телескопів Hubble і Gaia вони з’ясували його масу.

Як зазначав УНН, вчені провели успішний експеримент зі зниження тривожності за допомогою психоделіків.

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