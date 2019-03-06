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Вчені провели успішний експеримент зі зниження тривожності за допомогою психоделіків

Вчені провели успішний експеримент зі зниження тривожності за допомогою психоделіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Вчені знизили тривожність у пацюків, застосувавши психоделік диметилтриптамін. Періодичне дробове введення мікродоз психоделіка допомогло пацюкам впоратися з симптомами тривожності і депресії. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільне видання Medical Press.

Даний висновок оприлюднили вчені з Каліфорнійського університету у Девісі у США, які провели відповідне дослідження.

Науковці повідомили, що: цей експеримент — перший внесок у доказову базу ефективності і безпеки режиму лікування психоделіками. Науковці пояснили вибір диметилтриптаміна тим, що його основна структурна частина подібна до інших психоделіків, які містять індол, включаючи псилоцибін і ЛСД. Крім того, його вплив на гризунів вивчався раніше.

Спершу автори дослідження виокремили субгалюциногенну дозу — 1 міліграм на кілограм (маси тіла) — така доза не викликає у щурів галюцинацій. Експеримент тривав протягом двох тижнів, тварини отримували речовину один раз на три дні, експерименти проводилися у два дні між прийманням ДМТ, щоб переконатися в тривалості ефекту. Препарат давали 11 щурам (5 самців, 6 самок), а в контрольній групі було 12 тварин (обидві статі порівну). Проте, серед результатів цих тестів жодної різниці у поведінці щурів, які отримували ДМТ і плацебо, не виявлялося: тварини з обох груп поводилися у лабіринті однаково.

Вдруге: вчені виокремили галюциногенну дозу ДМТ — 10 міліграм на кілограм — при використанні цієї дози результати дослідження були іншими. Результати застосування диметилтриптаміна почали з’явилися через день після застосування нової дози: після електричного подразнення лап тривожність гризунів, які отримували ДМТ, була значно нижчою.

Для визначення антидепресивної ефективності мікродоз ДМТ, поведінку пацюків вивчили також за допомогою тесту примусового плавання: в цьому експерименті низька рухливість тварини сприймалась як пасивний стрес або депресія. Щурі з групи лікування були набагато активніше за пацюків з групи плацебо, що автори пояснюють саме антидепресивним ефектом ДМТ.

Науковці повідомили, що: “Наше дослідження демонструє, що психоделіки можуть виробляти позитивні ефекти на поведінку без істотного впливу на сприйняття, що є величезним кроком вперед”.

Нагадуємо, вчені виявили нову причину розвитку небезпечної форми раку.

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