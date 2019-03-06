Ученые провели успешный эксперимент по снижению тревожности с помощью психоделиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Ученые снизили тревожность у крыс, применив психоделик диметилтриптамин. Периодическое дробное введение микродоз психоделика помогло крысам справиться с симптомами тревожности и депрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на профильное издание Medical Press.
Данный вывод обнародовали ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе в США, которые провели соответствующее исследование.
Ученые сообщили, что: этот эксперимент — первый взнос в доказательную базу эффективности и безопасности режима лечения психоделиками. Ученые объяснили выбор диметилтриптамина тем, что его основная структурная часть подобна к другим психоделикам, которые содержат индол, включая псилоцибин и ЛСД. Кроме того, его влияние на грызунов изучалось раньше.
Сначала авторы исследования выделили субгалюциногенную дозу — 1 мг на килограмм (массы тела) — такая доза не вызывает у крыс галлюцинаций. Эксперимент продолжался в течение двух недель, животные получали вещество один раз в три дня, эксперименты проводились в два дня между приемами ДМТ, чтобы убедиться в продолжительности эффекта. Препарат давали 11 крысам (5 самцов, 6 самок), а в контрольной группе было 12 животных (оба пола поровну). Однако, среди результатов этих тестов никакой разницы в поведении крыс, получавших ДМТ и плацебо, не проявлялось: животные из обеих групп вели себя в лабиринте одинаково.
Второй раз: ученые выделили галлюциногенное дозу ДМТ — 10 мг на килограмм — при использовании этой дозы результаты исследования были другими. Результаты применения диметилтриптамина начали появляться через день после применения новой дозы: после электрического раздражения лап тревожность грызунов, получавших ДМТ, была значительно ниже.
Для определения антидепрессивной эффективности микродоз ДМТ, поведение крыс изучили также с помощью теста принудительного плавания: в этом эксперименте низкая подвижность животного воспринималась как пассивный стресс или депрессия. Крысы из группы лечения были гораздо активнее крыс из группы плацебо, что авторы объясняют именно антидепрессивным эффектом ДМТ.
Ученые сообщили, что: “Наше исследование показывает, что психоделики могут производить положительные эффекты на поведение без существенного влияния на восприятие, что является огромным шагом вперед”.
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