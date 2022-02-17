Ученые объяснили взаимосвязь между красным мясом и раком молочной железы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Потребление красного мяса может привести к развитию ряда онкологических заболеваний. Об этом заявили специалисты Каролинского института, передает УНН.
Детали
Они констатировали рост потребления красного мяса во всем мире, особенно в развивающихся странах.
"В то же время появляется все больше доказательств того, что высокое потребление красного мяса, особенно обработанного, может быть связано с повышенным риском развития ряда серьезных хронических заболеваний", - говорится в сообщении.
Основываясь на данных по меньшей мере шести исследований, специалисты резюмировали, что потребление красного мяса в количестве 100 г в день повышает риск инсульта и рака молочной железы на 11%, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, и риск развития колоректального рака на 17%.
Наряду с этим, потребление красного переработанного мяса в количестве 50 г в день повышает риск развития рака предстательной железы на 4%, рака молочной железы на 9%, инсульта – на 13%, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 24%.
"Помимо влияния на здоровье человека, производство красного мяса сопряжено с экологическим бременем. Поэтому некоторые европейские страны уже объединили эти две проблемы: здоровье человека и "здоровье планеты", - резюмировали эксперты.
Справка
Каролинский институт — крупнейший шведский и один из крупнейших в Европе медицинских университетов.
К теме
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, в частности говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина.
Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индюшатину).