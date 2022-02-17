Вчені пояснили взаємозв'язок між червоним м'ясом та раком молочної залози
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Споживання червоного м'яса може призвести до розвитку низки онкологічних захворювань. Про це заявили фахівці Каролінського інституту, передає УНН.
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Вони констатували зростання споживання червоного м'яса у всьому світі, особливо в країнах, які розвиваються.
"Водночас з'являється все більше доказів того, що високе споживання червоного м'яса, особливо обробленого, може бути пов'язане із підвищеним ризиком розвитку низки серйозних хронічних захворювань", - йдеться у повідомленні.
На основі даних щонайменше шести досліджень, фахівці резюмували, що споживання червоного м'яса в кількості 100 г на день підвищує ризик інсульту та раку молочної залози на 11%, ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 15%, та ризик розвитку колоректального раку на 17 %.
Також споживання червоного переробленого м'яса у кількості 50 г на день підвищує ризик розвитку раку передміхурової залози на 4%, раку молочної залози на 9%, інсульту – на 13%, та смертність від серцево-судинних захворювань на 24%.
"Окрім впливу на здоров'я людини, виробництво червоного м'яса пов'язане з екологічним тягарем. Тому деякі європейські країни вже об'єднали ці дві проблеми: здоров'я людини та "здоров'я планети", - резюмували експерти.
Довідка
Каролінський інститут - найбільший шведський та один з найбільших у Європі медичних університетів.
До теми
Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.
Фахівці радять замінити червоне м'ясо на біле (курятину, індичатину).