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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63590 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Вчені пояснили взаємозв'язок між червоним м'ясом та раком молочної залози

Вчені пояснили взаємозв'язок між червоним м'ясом та раком молочної залози

Київ • УНН

 • 13635 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Споживання червоного м'яса може призвести до розвитку низки онкологічних захворювань. Про це заявили фахівці Каролінського інституту, передає УНН

Деталі

Вони констатували зростання споживання червоного м'яса у всьому світі, особливо в країнах, які розвиваються.

"Водночас з'являється все більше доказів того, що високе споживання червоного м'яса, особливо обробленого, може бути пов'язане із підвищеним ризиком розвитку низки серйозних хронічних захворювань", - йдеться у повідомленні.

На основі даних щонайменше шести досліджень, фахівці резюмували, що споживання червоного м'яса в кількості 100 г на день підвищує ризик інсульту та раку молочної залози на 11%, ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 15%, та ризик розвитку колоректального раку на 17 %.

Також споживання червоного переробленого м'яса у кількості 50 г на день підвищує ризик розвитку раку передміхурової залози на 4%, раку молочної залози на 9%, інсульту – на 13%, та смертність від серцево-судинних захворювань на 24%.

"Окрім впливу на здоров'я людини, виробництво червоного м'яса пов'язане з екологічним тягарем. Тому деякі європейські країни вже об'єднали ці дві проблеми: здоров'я людини та "здоров'я планети", - резюмували експерти.

Довідка

Каролінський інститут - найбільший шведський та один з найбільших у Європі медичних університетів.

До теми

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.

Фахівці радять замінити червоне м'ясо на біле (курятину, індичатину). 

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