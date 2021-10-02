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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112751 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109729 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108535 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Ученые: планета Земля стала тусклее, чем была в 1990-х годах

Ученые: планета Земля стала тусклее, чем была в 1990-х годах

Киев  •  УНН

 • 34869 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Ученые заявили, что наша планета стала тусклее, чем в 1990-х годах. На это повлияло уменьшение количества ярких облаков над Тихим океаном. Об этом сообщает Forbes, информирует УНН.

Детали

Ученые говорят, что из-за глобального потепления начали нагреваться океаны, и это в свою очередь снижает отражательную способность планеты.

"Снижение отражательной способности стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато", - заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

Ученые получили и проанализировали данные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Причиной того, что планета стала тусклее, ученые считают уменьшение ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

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