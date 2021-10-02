Вчені: планета Земля стала тьмянішою, ніж була в 1990-х роках
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Вчені заявили, що наша планета стала тьмянішою, ніж в 1990-х роках. На це вплинуло зменшення кількості яскравих хмар над Тихим океаном. Про це повідомляє Forbes, інформує УНН.
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Вчені кажуть, що через глобальне потепління почали нагріватися океани, і це в свою чергу знижує відбивну здатність планети.
"Зниження відбивної здатності стало для нас великою несподіванкою, коли ми проаналізували дані за 3 роки після 17 років відносного плато", - заявив один з авторів дослідження Філіп Гуд з Університету Нью Джерсі.
Вчені отримали і проаналізувати дані з супутників, а також земне сяйво. В результаті вони зафіксували зниження альбедо на 0,5%.
Причиною того, що планета стала тьмянішою, вчені вважають зменшення яскравих хмар, що відбивають світло над теплішою частиною Тихого океану.
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