Вблизи Киева работают силы ПВО - мэр
Киев • УНН
Возле столицы работает противовоздушная оборона. Городской голова Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Силы ПВО работают вблизи Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Вблизи столицы работает ПВО. Находитесь в укрытиях!
В Воздушных силах сообщили о движении беспилотников в направлении столицы.
Внимание! г. Киев! Вражеские БпЛА к вам с северо-востока!
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В Киеве объявлена воздушная тревога.
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