Поблизу Києва працюють сили ППО - мер
Київ • УНН
Біля столиці працює протиповітряна оборона. Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях.
Сили ППО працюють поблизу Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Поблизу столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!
У Повітряних силах повідомили про рух безпілотників у напрямку столиці.
Увага! м.Київ! Ворожі БпЛА до вас з північного сходу!
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У Києві оголошено повітряну тривогу.
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