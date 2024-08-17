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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи границы задержали словака, который ранее уже был осужден за "переправку"

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 15:53  •  2238 просмотра

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Гражданин Словакии задержан при попытке незаконно пересечь границу. Ранее он получил 5 лет условного заключения за «переправку», а теперь утверждал, что пошел в лес за грибами.

При попытке незаконно пересечь границу задержали гражданина Словакии, который ранее получил 5 лет условного заключения за "переправку". Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Гражданина Словакии, который ранее получил 5 лет лишения свободы за "переправку", задержали при попытке незаконно пересечь границу в Словакию.

В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за помощь двум лицам в пересечении украинской границы, за что в марте этого года он получил 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года.

Мужчину, одетого в камуфляж, обнаружили в 300 метрах от границы без документов. Он утверждал, что пошел в лес за грибами, но во время задержания оказал сопротивление. Правоохранители составили админпротоколы и сообщили о нем в СБУ.

Напомним

Пограничники обнаружили тело мужчины возле границы со Словакией. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области, признаков насилия не обнаружено, причину смерти будут устанавливать эксперты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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