Вблизи границы задержали словака, который ранее уже был осужден за "переправку"

При попытке незаконно пересечь границу задержали гражданина Словакии, который ранее получил 5 лет условного заключения за "переправку". Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Гражданина Словакии, который ранее получил 5 лет лишения свободы за "переправку", задержали при попытке незаконно пересечь границу в Словакию.

В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за помощь двум лицам в пересечении украинской границы, за что в марте этого года он получил 5 лет заключения с испытательным сроком 2 года.

Мужчину, одетого в камуфляж, обнаружили в 300 метрах от границы без документов. Он утверждал, что пошел в лес за грибами, но во время задержания оказал сопротивление. Правоохранители составили админпротоколы и сообщили о нем в СБУ.

Напомним

Пограничники обнаружили тело мужчины возле границы со Словакией. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области, признаков насилия не обнаружено, причину смерти будут устанавливать эксперты.