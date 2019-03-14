Убийца собственной бабушки приговорили к 7 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Хмельницкой области мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что убил собственную бабушку вилами. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
Согласно сообщению, работники прокуратуры Хмельницкой области полностью доказали в суде вину 34-летнего жителя с. Плищин Шепетовского района в убийстве родной бабушки.
Во время досудебного следствия было установлено, что в мае прошлого года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дома ссору со своей бабушкой. Тогда он схватил хозяйственные вилы и нанес ими бабушке многочисленные удары. От проникающего ранения с повреждением сердца потерпевшая скончалась на месте.
В прокуратуре отметили, что Шепетовский городской суд назначил убийце наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Одессе под предлогом проверки счетчика было совершено жестокое убийство.