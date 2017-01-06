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В Одесі під приводом перевірки лічильника скоєно жорстоке вбивсто

В Одесі під приводом перевірки лічильника скоєно жорстоке вбивсто

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 6 січня. УНН. Троє чоловіків скоїли жорстоке вбивсто в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

На місці працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти та кінологи. За цим фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Під час слідчо-оперативних заходів з’ясовано, що троє громадян під виглядом працівників однієї з комунальних служб увійшли до квартири одеситів. За словами потерпілої відомо, що зловмисники були одягнені у жилети комунальників та пояснили свій візит перевіркою лічильників. Після того, як господарі відкрили вхідні двері зловмисники заштовхнули їх до квартири та зв’язали липкою стрічкою. Наносячи тілесні ушкодження нападники вимагали віддати їм матеріальні цінності. Заволодівши мобільним телефоном, вони зникли у невідомому напрямку.

В ході розбійного нападу господиня отримала садна та гематоми обличчя. Її 68-річний чоловік від отриманих травм помер.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Можливі мотиви злочину встановлюються.

В теперішній час проводяться заходи зі встановлення осіб нападників та їхнього можливого місця перебування. Поліцейські встановлюють свідків та очевидців злочину.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення поліцейські за прикметами розшукують трьох чоловіків слов’янської зовнішності, віком 25-27 років:

Перший — зріст 165-170 см, карі очі, обличчя овальне, середньої тілобудови, був одягнений у чорну куртку, чорні штани, чорну шапку та салатовий жилет комунальної служби, в руках тримав чорну планшетку.

Другий — одягнений у чорну куртку, помаранчевий жилет комунальної служби, чорні штани, чорна шапка, більш точні прикмети встановлюються.

Третій — одягнутий у все чорне, більш точні прикмети встановлюються.

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