В Одессе под предлогом проверки счетчика совершили жестокое убийство
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. Трое мужчин совершили жестокое убийство в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты и кинологи. По данному факту начали уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что трое граждан под видом работников одной из коммунальных служб вошли в квартиру одесситов. По словам потерпевшей известно, что злоумышленники были одеты в жилеты коммунальщиков и объяснили свой визит проверкой счетчиков. После того, как хозяева открыли входную дверь злоумышленники втолкнули их в квартиру и связали липкой лентой. Нанося телесные повреждения нападавшие требовали отдать им материальные ценности. Завладев мобильным телефоном, они скрылись в неизвестном направлении.
В ходе разбойного нападения хозяйка получила ссадины и гематомы лица. Ее 68-летний муж от полученных травм скончался.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Возможные мотивы преступления устанавливаются.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей нападавших и их возможного местонахождения. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев преступления.
За совершение указанного уголовного преступления полицейские по приметам разыскивают трех мужчин славянской внешности в возрасте 25-27 лет:
Первый - рост 165-170 см, карие глаза, лицо овальное, среднего телосложения, был одет в черную куртку, черные брюки, черную шапку и салатовый жилет коммунальной службы, в руках держал черную планшетку.
Второй - одет в черную куртку, оранжевый жилет коммунальной службы, черные брюки, черную шапку, более точные приметы устанавливаются.
Третий - одет во все черное, более точные приметы устанавливаются.