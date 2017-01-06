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В Одессе под предлогом проверки счетчика совершили жестокое убийство

В Одессе под предлогом проверки счетчика совершили жестокое убийство

Киев • УНН

 • 12001 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 января. УНН. Трое мужчин совершили жестокое убийство в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, эксперты и кинологи. По данному факту начали уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что трое граждан под видом работников одной из коммунальных служб вошли в квартиру одесситов. По словам потерпевшей известно, что злоумышленники были одеты в жилеты коммунальщиков и объяснили свой визит проверкой счетчиков. После того, как хозяева открыли входную дверь злоумышленники втолкнули их в квартиру и связали липкой лентой. Нанося телесные повреждения нападавшие требовали отдать им материальные ценности. Завладев мобильным телефоном, они скрылись в неизвестном направлении.

В ходе разбойного нападения хозяйка получила ссадины и гематомы лица. Ее 68-летний муж от полученных травм скончался.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Возможные мотивы преступления устанавливаются.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личностей нападавших и их возможного местонахождения. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев преступления.

За совершение указанного уголовного преступления полицейские по приметам разыскивают трех мужчин славянской внешности в возрасте 25-27 лет:

Первый - рост 165-170 см, карие глаза, лицо овальное, среднего телосложения, был одет в черную куртку, черные брюки, черную шапку и салатовый жилет коммунальной службы, в руках держал черную планшетку.

Второй - одет в черную куртку, оранжевый жилет коммунальной службы, черные брюки, черную шапку, более точные приметы устанавливаются.

Третий - одет во все черное, более точные приметы устанавливаются.

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