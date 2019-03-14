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Вбивцю власної бабусі засудили до 7 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. На Хмельниччині чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за те, що вбив власну бабусю вилами. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу прокуратури Хмельницької області.

Вбивцю власної бабусі засудили до 7 років

Згідно з повідомленням, працівники прокуратури Хмельницької області повністю довели у суді вину 34-річного жителя с. Пліщин Шепетівського району у вбивстві рідної бабусі.

Під час досудового слідства було встановлено, що у травні минулого року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив вдома сварку зі своєю бабусею. Тоді він вхопив господарські вила та наніс ними бабці численні удари. Від проникаючого поранення з ушкодженням серця потерпіла померла на місці.

У прокуратурі наголосили, що Шепетівський міськрайонний суд призначив вбивці покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в Одесі під приводом перевірки лічильника було скоєно жорстоке вбивство

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