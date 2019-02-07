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Убийцу таксиста приговорили к 13 годам за решеткой

Убийцу таксиста приговорили к 13 годам за решеткой

Киев  •  УНН

 • 7370 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киевской области к 13 годам лишения свободы приговорен убийца таксиста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Районным судом признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.185, ч.2 ст.289, ч.1 ст.115 УК Украины и приговорен к 13 годам лишения свободы 24-летнего жителя Житомирской области", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура его обвиняла в убийстве водителя такси, похищении его вещей и завладении транспортным средством пострадавшего.

Во время досудебного расследования установлено, что в июне 2016 года осужденный, находясь в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области, во время конфликта с водителем такси, который его подвозил, нанес последнему удары ножом, от которых тот скончался.

После этого тело погибшего спрятал в лесу, а его личные вещи, в том числе и автомобиль, похитил.

Напомним, в Киеве пожизненно посадили мужчину, который полоснул ножом таксиста и зарезал военного.

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