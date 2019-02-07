Вбивцю таксиста засудили до 13 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Київщині до 13 років позбавлення волі засуджено вбивцю таксиста. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Районним судом визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.289, ч.1 ст.115 КК України та засуджено до 13 років позбавлення волі 24-річного жителя Житомирської області", - повідомили у прокуратурі.
Прокуратура його обвинувачувала у вбивстві водія таксі, викраденні його речей та заволодінні транспортним засобом потерпілого.
Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року засуджений, перебуваючи в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, під час конфлікту з водієм таксі, який його підвозив, наніс останньому удари ножем, від яких той помер.
Після цього тіло загиблого заховав у лісі, а його особисті речі, у тому числі й автомобіль, викрав.
Нагадаємо, у Києві довічно ув’язнили чоловіка, який полоснув ножем таксиста і зарізав військового.