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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убийца Синдзо Абэ будет проходить психиатрическую экспертизу до ноября

Убийца Синдзо Абэ будет проходить психиатрическую экспертизу до ноября

Киев • УНН

 • 155906 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ будет задержан до конца ноября для психического осмотра, чтобы прокуратура могла решить, следует ли официально предъявить обвинения и отправить его под суд за убийство. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Тэцуя Ямагами, 41-летний безработный, был опознан полицией как подозреваемый, подошедший к Абэ во время предвыборной речи 8 июля и открывший огонь из самодельного пистолета.

Районный суд Нара заявил, что разрешил прокурорам задержать подозреваемого для проведения психиатрической экспертизы до 29 ноября, когда они должны решить предъявлять ли официальные обвинения.

Ямагами сообщил полиции, что убил Абэ из-за его связей с религиозной группой, которую он ненавидел.

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