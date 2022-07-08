Лікарі підтвердили смерть експрем'єра Японії Абе

Деталі

Колишній японський лідер Сіндзо Абе помер, заявив на пресконференції в п'ятницю голова Медичного університету Нара, в якому він проходив лікування.

Його було оголошено мертвим о 17:03 за місцевим часом, сказав представник лікарні.

За словами медиків, куля, яка вбила Абе, пройшла "досить глибоко, щоб досягти його серця".

За словами медиків, у Абе була сильна кровотеча, і лікарі не могли зупинити її.

Доповнення

В Абе стріляли раніше того ж дня під час виступу в Нарі. Про його смерть раніше повідомив державний мовник NHK.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.