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Лікарі підтвердили смерть експрем'єра Японії Абе

Лікарі підтвердили смерть експрем'єра Японії Абе

Київ • УНН

 • 128500 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Лікарі констатували смерть колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Колишній японський лідер Сіндзо Абе помер, заявив на пресконференції в п'ятницю голова Медичного університету Нара, в якому він проходив лікування.

Його було оголошено мертвим о 17:03 за місцевим часом, сказав представник лікарні.

За словами медиків, куля, яка вбила Абе, пройшла "досить глибоко, щоб досягти його серця".

За словами медиків, у Абе була сильна кровотеча, і лікарі не могли зупинити її.

Доповнення

В Абе стріляли раніше того ж дня під час виступу в Нарі. Про його смерть раніше повідомив державний мовник NHK.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.

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