Врачи подтвердили смерть экс-премьера Японии Абэ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Врачи констатировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Бывший японский лидер Синдзо Абэ умер, заявил на пресс-конференции в пятницу глава Медицинского университета Нара, в котором он проходил лечение.
Он был объявлен мертвым в 17:03 по местному времени, сказал представитель больницы.
По словам медиков, пуля, убившая Абе, прошла "достаточно глубоко, чтобы достичь его сердца". По словам медиков, у Абе было сильное кровотечение, и врачи не могли остановить его.
Дополнение
В Абэ стреляли ранее в тот же день во время выступления в Наре. О его смерти ранее сообщил государственный вещатель NHK.
67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.