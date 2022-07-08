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Врачи подтвердили смерть экс-премьера Японии Абэ

Врачи подтвердили смерть экс-премьера Японии Абэ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Врачи констатировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Бывший японский лидер Синдзо Абэ умер, заявил на пресс-конференции в пятницу глава Медицинского университета Нара, в котором он проходил лечение.

Он был объявлен мертвым в 17:03 по местному времени, сказал представитель больницы.

По словам медиков, пуля, убившая Абе, прошла "достаточно глубоко, чтобы достичь его сердца". По словам медиков, у Абе было сильное кровотечение, и врачи не могли остановить его.

Дополнение

В Абэ стреляли ранее в тот же день во время выступления в Наре. О его смерти ранее сообщил государственный вещатель NHK.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

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