Вбивця Сіндзо Абе проходитиме психіатричну експертизу до листопада

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Тецуя Ямагамі, 41-річний безробітний, був упізнаний поліцією як підозрюваний, який підійшов до Абе під час передвиборної промови 8 липня та відкрив вогонь із саморобного пістолета.

Районний суд Нара заявив, що дозволив прокурорам затримати підозрюваного для проведення психіатричної експертизи до 29 листопада, коли вони мають вирішити, чи пред'являти офіційні звинувачення.

Ямагамі повідомив поліції, що вбив Абе через його зв'язки з релігійною групою, яку він ненавидів.