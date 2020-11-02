Убийство журналиста Сергиенко: свидетеля подозревают в ложных показаниях

“Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении одного из участников преступной организации, которые в апреле 2014 года у городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области похитили и убили активиста и участника „Самообороны Евромайдана Черкасской области“ — журналиста Василия Сергиенко”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что “участник преступной организации, в рамках осуществления расследования уголовного производства в отношении судьи, 28 июля 2020 года предоставил органу, осуществляющему досудебное расследование, заведомо ложные показания в качестве свидетеля, которые были соединены с искусственным созданием доказательств защиты подозреваемого”.

“Таким образом, лицо подозревается в заведомо ложном показании свидетеля, предоставленном органу досудебного расследования и совместно с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Сейчас стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет”, — отметили в ГБР.

Как сообщал УНН, в суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи одного из судов Черкасской области, которого подозревают в разглашении данных следствия по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию “дел Майдана” сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко. Начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле “черкасского Евромайдана”.