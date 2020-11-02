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Вбивство журналіста Сергієнка: свідка підозрюють у неправдивих показах

Київ • УНН

 • 12052 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завершено розслідування відносно учасника злочинної організації, який надав неправдиві показання щодо вбивства журналіста Василя Сергієнка. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування відносно одного із учасників злочинної організації, які у квітні 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області викрали і вбили активіста та учасника „Самооборони Євромайдану Черкаської області“ — журналіста Василя Сергієнка”, — йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що “учасник злочинної організації, у межах здійснення розслідування кримінального провадження щодо судді, 28 липня 2020 року надав органу, що здійснює досудове розлідування, завідомо неправдиві показання як свідок, які були поєднані з штучним створенням доказів захисту підозрюваного”.

“Таким чином, особа підозрюється у завідомо неправдивому показанні свідка, наданому органу досудового розслідування та поєднаному зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України). Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт буде направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років”, — зазначили в ДБР.

Як повідомляв УНН, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно судді одного з судів Черкаської області, якого підозрюють у розголошення даних слідства у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування “справ Майдану” повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі “черкаського Євромайдану”.

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