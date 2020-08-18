Вбивство журналіста Сергієнка: за розголошення даних слідства судитимуть суддю

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно судді одного з судів Черкаської області за фактом втручання у діяльність працівника правоохоронного органу та розголошення даних досудового слідства (ч.2 ст. 343, ч.2 ст. 387 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчі прокуратури, здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та замовлення вбивства журналіста Василя Сергієнка, застосували до свідка заходи безпеки у виді переведення до іншого слідчого ізолятора. Він був обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні та перебував у Черкаському СІЗО, при цьому побоювався за своє життя та здоров’я.

"З метою отримання дозволу суду на переведення, слідчі звернулись до головуючої у справі судді, надавши їй копії відповідної постанови та заяви. Суддя на черговому відкритому судовому засіданні винесла питання переведення особи до іншого слідчого ізолятора на розгляд учасників провадження та розголосила дані досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, перешкодивши таким чином слідчим прокуратури у встановленні обставин справи", - зазначається у повідомленні.

Як наслідок, свідок, щодо якого застосували заходи безпеки, був вимушений заперечувати факт співпраці з правоохоронцями, а достатніх доказів для повідомлення про підозру замовникам вбивства не здобуто.

Як повідомлялося в УНН, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування "справ Майдану" повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі "черкаського Євромайдану".