Убийство журналиста Сергиенко: за разглашение данных следствия осудят судью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи одного из судов Черкасской области, которого подозревают в разглашении данных следствия по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров "Евромайдана" в городе Корсунь-Шевченковский в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении судьи одного из судов Черкасской области по факту вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа и разглашение данных досудебного следствия (ч.2 ст. 343, ч.2 ст. 387 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что следователи прокуратуры, осуществляя расследование в уголовном производстве по факту создания преступной организации и заказу убийства журналиста Василия Сергиенко, применили к свидетелю меры безопасности в виде перевода в другой следственный изолятор. Он был обвиняемым в другом уголовном производстве и находился в Черкасском СИЗО, при этом опасался за свою жизнь и здоровье.
"С целью получения разрешения суда на перевод, следователи обратились к председательствующей по делу судьи, придав ей копии соответствующего постановления и заявления. Судья на очередном судебном заседании вынесла вопрос перевода лица в другой следственный изолятор на рассмотрение участников производства и предала огласке данные предварительного расследования в другом уголовном производстве, помешав таким образом следователем прокуратуры в установлении обстоятельств дела", - отмечается в сообщении.
Как следствие, свидетель, по которому применили меры безопасности, был вынужден отрицать факт сотрудничества с правоохранителями, а достаточных доказательств для сообщения о подозрении заказчикам убийства не получено.
Как сообщалось в УНН, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" сообщило о подозрении силовикам и направило в суд дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.
Напомним, начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле "черкасского Евромайдана".