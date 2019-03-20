Убийство военного в Харьковской области: суд арестовал 22-летнюю подозреваемую

"22-летней девушке, которую подозревают в организации убийства военного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, Чугуевский городской суд арестовал 16-летнего подозреваемого в убийстве военного-контрактника на 2 месяца без права внесения залога.

19 марта Чугуевский городской суд Харьковской области избрал 18-летнему подозреваемому в убийстве военного-контрактника меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Напомним, в городе Чугуев найдено труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.



Организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.



