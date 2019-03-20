Вбивство військового на Харківщині: суд арештував 22-річну підозрювану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чугуївський міський суд Харківської області обрав 22-річні підозрюваній в організації вбивства військового-контрактника запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
“22-річній дівчині, яку підозрюють в організації вбивства військового обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, — повідомили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, Чугуївський міський суд арештував 16-річного підозрюваного у вбивстві військового-контрактника на 2 місяці без права внесення застави.
19 березня Чугуївський міський суд Харківської області обрав 18-річному підозрюваному у вбивстві військового-контрактника запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.
Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті.
Організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи.