Вбивство військового на Харківщині: суд арештував 16-річного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чугуївський міський суд арештував 16-річного підозрюваного у вбивстві військового-контрактника на 2 місяці без права внесення застави. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНН.
Суд заарештував другого підозрюваного у вбивстві військового-контрактника і обрав 16- річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без внесення застави.
Суд переходять до четвертого клопотанням по наймолодшому, 15-річному підозрюваному, який знімав все на відео.
Як повідомляв УНН, Чугуївський міський суд Харківської області обрав 18-річному підозрюваному у вбивстві військового-контрактника запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.
Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп військовослужбовця контрактної служби з ознаками насильницької смерті.
Організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи.