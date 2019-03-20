Убийство военного в Харьковской области: суд арестовал 16-летнего подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Чугуевский городской суд арестовал 16-летнего подозреваемого в убийстве военного-контрактника на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве военного-контрактника и выбрал 16-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без внесения залога.
Суд переходит к четвертому ходатайству по младшему, 15-летнему подозреваемому, который снимал все на видео.
Как сообщал УНН, Чугуевский городской суд Харьковской области избрал 18-летнему подозреваемому в убийстве военного-контрактника меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
Напомним, в городе Чугуев найдено труп военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти.
Организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы.