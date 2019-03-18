Затримано 4 учасників вбивства військово-контрактника на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Організатором вбивства виявилась 22-річна знайома загиблого, яка залучила трьох хлопців від 15 до 18 років. Мотивом вбивства стало бажання наживи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
“Організатором убивства стала 22-річна знайома загиблого військовослужбовця. Для розправи над чоловіком дівчина залучила трьох хлопців віком від 15 до 18 років, з якими також раніше була знайома”, — повідомили у прокуратурі.
За інформацією слідчих, мотивом вбивства стало бажання наживи.
“Нібито дівчина дізналася, що військовий отримав чималу виплату на банківську картку. Вона підмовила знайомих побити солдата”, — додали у відомстві.
Військового заманили до лісосмуги, побили, а потім жінка віддала наказ добити хлопця, і виконавці нанесли жертві чисельні поранення ножами.
“Розправу чинили двоє старших хлопців (16 та 18 років). А наймолодший знімав фото та відео злочину. Після вбивства потерпілого пограбували: забрали банківську картку, телефон, інші особисті речі”, — додали в прокуратурі.
Наразі двом виконавцям оголошено підозру у вбивстві з корисливих мотивів на замовлення, скоєному групою осіб (п. п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 КК України). 22-річна дівчина підозрюється в організації вбивства (ч.3 ст. 27 п.п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 КК України), а хлопець, що знімав — у співучасті (ч.5 ст.27 п. п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 КК України).
Усі підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України. Протягом доби слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою для усіх.
Нагадаємо, у місті Чугуєв знайдено труп з ознаками насильницької смерті військовослужбовця контрактної служби.