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Задержано 4 участников убийства военного-контрактника в Харьковской области

Киев • УНН

 • 9719 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Организатором убийства оказалась 22-летняя знакомая погибшего, которая привлекла троих ребят от 15 до 18 лет. Мотивом убийства стало желание наживы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Задержано 4 участников убийства военного-контрактника в Харьковской области

"Организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет,  с которым также ранее была знакома", - сообщили в прокуратуре.

По информации следователей, мотивом убийства стало желание наживы.

"Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить солдата", - добавили в ведомстве.

Военного заманили в лесополосу, избили, а затем женщина отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами.

"Расправу оказывали двое ребят (16 и 18 лет), а самый молодой снимал фото и видео преступления. После убийства потерпевшего ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи", - добавили в прокуратуре.

Сейчас двум исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины), а парень, который снимал - в соучастии (ч.5 ст.27 п . п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Все подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В течение суток следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей для всех.

Напомним, в городе Чугуев найдено труп с признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы.

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