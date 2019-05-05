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Убийство правоохранителя в Киевской области связано с профессиональной деятельностью - полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Правоохранители связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Связано, потому что открытое уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины - это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если бы нет - была бы открыта статья 115 - умышленное убийство. То есть, мы связываем (убийство - ред.) с его профессиональной деятельностью", - сказал Жукович.

По его словам, убитый был 1987 года рождения.

Отвечая на вопрос об оперативно-розыскных мероприятиях по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, спикер ответил, что "спецоперация "Сирена" продолжается на территории Киевской области".

Как сообщал УНН, в ночь на 5 мая неизвестный смертельно ранил заместителя начальника Барышевского отделение полиции.

Работник полиции находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, в него совершили выстрел в шею.

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