Вбивство правоохоронця на Київщині пов'язане з професійною діяльністю - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в Київській області Микола Жукович.
“Пов’язане, тому що відкрите кримінальне провадження по статті 348 Кримінального кодексу України — це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо б ні — була б відкрита стаття 115 — навмисне вбивство. Тобто, ми пов’язуємо (вбивство — ред.) з його професійною діяльністю”, — сказав Жукович.
З його слів, вбитий був 1987 року народження.
Відповідаючи на запитання про оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину, речник відповів, що “спецоперація „Сирена“ ще триває на території Київської області”.
Як повідомляв УНН, у ніч на 5 травня невідома особа спричинила смертельне поранення заступнику начальника Баришівського відділення поліції.
Працівник поліції перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию.