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Вбивство правоохоронця на Київщині пов'язане з професійною діяльністю - поліція

Вбивство правоохоронця на Київщині пов'язане з професійною діяльністю - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділення поліції з його професійною діяльністю. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в Київській області Микола Жукович.

“Пов’язане, тому що відкрите кримінальне провадження по статті 348 Кримінального кодексу України — це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Якщо б ні — була б відкрита стаття 115 — навмисне вбивство. Тобто, ми пов’язуємо (вбивство — ред.) з його професійною діяльністю”, — сказав Жукович.

З його слів, вбитий був 1987 року народження.

Відповідаючи на запитання про оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину, речник відповів, що “спецоперація „Сирена“ ще триває на території Київської області”.

Як повідомляв УНН, у ніч на 5 травня невідома особа спричинила смертельне поранення заступнику начальника Баришівського відділення поліції.

Працівник поліції перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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