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Убийство пенсионерки на Прикарпатье: подозреваемого задержали

Убийство пенсионерки на Прикарпатье: подозреваемого задержали

Киев  •  УНН

 • 10829 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полицейские задержали жителя Прикарпатья, которого подозревают в убийстве 87-летней пенсионерки и поджоге ее дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУ полиции Ивано-Франковской области.

“Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пожилой женщины в Тлумацком районе. С целью скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом потерпевшей”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские уже 24 декабря в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома. Им оказался 55-летний житель Тлумацкого района.

“Установлено, что задержанный накануне трагедии пришел к женщине домой, чтобы занять деньги. Когда потерпевшая ему отказала, злоумышленник взял топор, которым нанес женщине несколько ударов в голову, от которых последняя скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом и скрылся”, — сообщили в полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, на Прикарпатье убили 87-летнюю пенсионерку и подожгли ее дом.

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