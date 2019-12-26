Убийство пенсионерки на Прикарпатье: подозреваемого задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полицейские задержали жителя Прикарпатья, которого подозревают в убийстве 87-летней пенсионерки и поджоге ее дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУ полиции Ивано-Франковской области.
“Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве пожилой женщины в Тлумацком районе. С целью скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом потерпевшей”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские уже 24 декабря в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома. Им оказался 55-летний житель Тлумацкого района.
“Установлено, что задержанный накануне трагедии пришел к женщине домой, чтобы занять деньги. Когда потерпевшая ему отказала, злоумышленник взял топор, которым нанес женщине несколько ударов в голову, от которых последняя скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом и скрылся”, — сообщили в полиции.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, на Прикарпатье убили 87-летнюю пенсионерку и подожгли ее дом.