На Прикарпатті вбили 87-річну пенсіонерку та підпалили її будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Івано-Франківській області невідомі вбили 87-річну пенсіонерку, а потім підпалили її будинок. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Івано-Франківській області.
"Під час пожежі у приватному будинку у селі Загір'я, що на Тлумаччині виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальні провадження", - сказано у повідомленні.
Так, у понеділок, 23 грудня, близько 22 години вечора до поліції Тлумацького району надійшло повідомлення від місцевих рятувальників, які повідомили, що під час ліквідації пожежі у літній кухні виявлено тіло жінки.
Прибувши на місце події, працівники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилась місцева жителька, 1932 р.н, яка була власницею будинку. Зокрема, під час огляду на тілі потерпілої правоохоронці виявили тілесні ушкодження.
За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та умисного знищення або пошкодження майна за ч. 2 ст. 194 та Кримінального кодексу України поліцейські розслідують кримінальні провадження.
На разі оперативники Управління карного розшуку обласної поліції спільно з тлумацькими правоохоронцями здійснюють оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень та притягнення їх до відповідальності.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у селі Малий Раковець Іршавського району Закарпаття пенсіонера вбили у підвалі його ж будинку.