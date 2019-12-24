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На Прикарпатье убили 87-летнюю пенсионерку и подожгли ее дом

На Прикарпатье убили 87-летнюю пенсионерку и подожгли ее дом

Киев  •  УНН

 • 21234 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Ивано-Франковской области неизвестные убили 87-летнюю пенсионерку, а потом подожгли ее дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"Во время пожара в частном доме в селе Загорье, что в Тлумацком районе обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту полицейские начали уголовные производства", - говорится в сообщении.

Так, в понедельник, 23 декабря, около 22 часов вечера в полицию Тлумацкого района поступило сообщение от местных спасателей, которые сообщили, что во время ликвидации пожара в летней кухне обнаружено тело женщины.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница, 1932 г.р., которая была владелицей дома. В частности, при осмотре на теле потерпевшей правоохранители обнаружили телесные повреждения.

По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и умышленного уничтожения или повреждения имущества по ч. 2 ст. 194 и Уголовного кодекса Украины полицейские расследуют уголовные производства.

На данный момент оперативники Управления уголовного розыска областной полиции совместно с тлумацкими правоохранителями осуществляют оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовных преступлений и привлечению их к ответственности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в селе Малый Раковец Иршавского района Закарпатья пенсионера убили в подвале его дома.

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