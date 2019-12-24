На Прикарпатье убили 87-летнюю пенсионерку и подожгли ее дом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Ивано-Франковской области неизвестные убили 87-летнюю пенсионерку, а потом подожгли ее дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.
"Во время пожара в частном доме в селе Загорье, что в Тлумацком районе обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту полицейские начали уголовные производства", - говорится в сообщении.
Так, в понедельник, 23 декабря, около 22 часов вечера в полицию Тлумацкого района поступило сообщение от местных спасателей, которые сообщили, что во время ликвидации пожара в летней кухне обнаружено тело женщины.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница, 1932 г.р., которая была владелицей дома. В частности, при осмотре на теле потерпевшей правоохранители обнаружили телесные повреждения.
По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и умышленного уничтожения или повреждения имущества по ч. 2 ст. 194 и Уголовного кодекса Украины полицейские расследуют уголовные производства.
На данный момент оперативники Управления уголовного розыска областной полиции совместно с тлумацкими правоохранителями осуществляют оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению уголовных преступлений и привлечению их к ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в селе Малый Раковец Иршавского района Закарпатья пенсионера убили в подвале его дома.