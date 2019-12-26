Вбивство пенсіонерки на Прикарпатті: підозрюваного затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліцейські затримали жителя Прикарпаття, якого підозрюють у вбивстві 87-річної пенсіонерки та підпалі її будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУ поліції Івано-Франківської області.
“Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві літньої жінки в Тлумацькому районі. З метою приховати сліди злочину, зловмисник підпалив будинок потерпілої”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські уже 24 грудня в результаті проведених оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного у вбивстві та підпалі будинку. Ним виявився 55-річний мешканець Тлумацького району.
“Встановлено, що затриманий напередодні трагедії прийшов до жінки додому, щоб позичити гроші. Коли потерпіла йому відмовила, зловмисник взяв сокиру, якою наніс жінці декілька ударів в голову, від яких остання померла. Аби приховати сліди злочину, чоловік підпалив будинок і втік”, — повідомили у поліції.
Затриманому оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Нагадаємо, на Прикарпатті вбили 87-річну пенсіонерку та підпалили її будинок.