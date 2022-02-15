Убийство пациента в кабинете стоматолога на Прикарпатье: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Полиция начала уголовное производство из-за убийства 42-летнего мужчины в стоматологическом кабинете в городе Яремче на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
Цитата
“По данному факту следователи следственного управления полиции безотлагательно внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что с места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств.
Правоохранители Прикарпатья принимают меры для установления обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.
Кроме того, сообщается, что погибшему жителю Ивано-Франковска было 42 года.
Дополнение
В городе Яремче, на Прикарпатье, в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента.
В соцсетях сообщают, что убит якобы ивано-франковский авторитет “Сухой”.