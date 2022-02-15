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15 марта, 19:03 • 101840 просмотра

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Убийство пациента в кабинете стоматолога на Прикарпатье: открыто производство

Киев • УНН

 • 27191 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Полиция начала уголовное производство из-за убийства 42-летнего мужчины в стоматологическом кабинете в городе Яремче на Прикарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Цитата

“По данному факту следователи следственного управления полиции безотлагательно внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с места происшествия криминалисты изъяли ряд вещественных доказательств.

Правоохранители Прикарпатья принимают меры для установления обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

Кроме того, сообщается, что погибшему жителю Ивано-Франковска было 42 года.

Дополнение

В городе Яремче, на Прикарпатье, в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента.

В соцсетях сообщают, что убит якобы ивано-франковский авторитет “Сухой”.

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