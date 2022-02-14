Забіг у кабінет стоматолога і кілька разів вистрелив у пацієнта: на Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У місті Яремче, на Прикапатті, у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Як повідомили у поліції, проводиться спецоперація для розшуку підозрюваного у вбивстві, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, о 18.45 надійшло повідомлення про вбивство в місті Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.
Під час надання медичної допомоги постраждалий помер.
Додамо
На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.
В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.
Що ще відомо?
У соцмережах повідомляють, що убитий нібито івано-франківський авторитет "Сухий". Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.