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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Забіг у кабінет стоматолога і кілька разів вистрелив у пацієнта: на Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація

Забіг у кабінет стоматолога і кілька разів вистрелив у пацієнта: на Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація

Київ • УНН

 • 20273 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У місті Яремче, на Прикапатті, у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Як повідомили у поліції, проводиться спецоперація для розшуку підозрюваного у вбивстві, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, о 18.45 надійшло повідомлення про вбивство в місті Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.

Під час надання медичної допомоги постраждалий помер.

Додамо

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.

Що ще відомо?

У соцмережах повідомляють, що убитий нібито івано-франківський авторитет "Сухий". Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає. 

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