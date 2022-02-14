Забежал в кабинет стоматолога и несколько раз выстрелил в пациента: на Прикарпатье проводится полицейская спецоперация
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В городе Яремче, на Прикапатье, в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Как сообщили в полиции, проводится спецоперация для розыска подозреваемого в убийстве, передает УНН.
Детали
По данным полиции, в 18.45 поступило сообщение об убийстве в городе Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, который сообщил: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.
Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.
Добавим
На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.
В области проводится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого задействованы все оперативные службы и наряды полиции.
Что еще известно?
В соцсетях сообщают, что убит якобы ивано-франковский авторитет "Сухой". Однако официального подтверждения даной информации пока нет.