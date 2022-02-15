Вбивство пацієнта у кабінеті стоматолога на Прикарпатті: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження через вбивство 42-річного чоловіка у стоматологічному кабінеті у місті Яремче на Прикарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
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“За цим фактом слідчі слідчого управління поліції невідкладно внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що з місця події криміналісти вилучили ряд речових доказів.
Правоохоронці Прикарпаття вживають заходів для встановлення обставин злочину та причетних до нього осіб.
Окрім того, повідомляється, що загиблому мешканцю Івано-Франківська було 42 роки.
Доповнення
У місті Яремче, на Прикарпатті, у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрелив у пацієнта.
У соцмережах повідомляють, що убитий нібито івано-франківський авторитет “Сухий”.