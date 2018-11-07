Убийство несовершеннолетней под Харьковом: к поискам привлекли нацгвардейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бойцы Национальной гвардии участвовали в проведении поисковых работ возле пгт Покотиловка в Харьковской области в уголовном производстве об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь Нацгвардии в Харьковской области Дмитрий Образцов.
"Сегодня выделялось более 50 военнослужащих для проведения поисковых мероприятий в этом районе. Это оказание помощи полиции в соответствии с ее запросом", – отметил Образцов.
Бойцы искали вещественные доказательства – "все, что может оказать помощь для следствия".
Напомним, правоохранители Харьковской области разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 15-летней девушки. В ходе поисков тело подростка нашли в лесополосе в поселке Покотиловка. По заключению экспертов, ее изнасиловали и задушили.