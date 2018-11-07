Вбивство неповнолітньої під Харковом: до пошуків залучили нацгвардійців

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Бійці Національної гвардії брали участь у проведенні пошукових робіт біля смт Покотилівка у Харківській області у кримінальному провадженні щодо зґвалтування та вбивства 15-річної дівчини. Про це у коментарі УНН повідомив прес-секретар Нацгвардії у Харківській області Дмитро Образцов.

"Сьогодні виділялося понад 50 військовослужбовців для проведення пошукових заходів в цьому районі. Це надання допомоги поліції відповідно до її запиту", – зазначив Образцов.

Бійці шукали речові докази – "все, що може надати допомогу для слідства".

Нагадаємо, правоохоронці Харківщини розшукують підозрюваного у жорстокому вбивстві 15-річної дівчини. У ході пошуків тіло підлітка знайшли в лісосмузі в селищі Покотилівка. За висновками експертів, її зґвалтували та задушили.

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